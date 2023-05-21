У боях на Луганщині загинув Олександр Сірий - племінник української телеведучої Алли Мазур. Про це вона написала в Instagram.

Олександр Сірий. Син моєї двоюрідної сестри Анни, мій племінник. 10 квітня Саші виповнилося 32. 16 травня він загинув у бою під Червонопопівкою на Луганщині, захищаючи Україну.

Зірка телебачення зазначила, її племінник не був професійним військовим, до війни він працював будівельником. До лав ЗСУ Олександр вступив після того, як на нашу країну напала росія.

Двометровий красень, який завжди готовий був кинутися на допомогу… Він пішов виручати своїх і того дня: хоча мав уже йти на ротацію. "Але хлопцям треба помогти" - пояснював сестрі… З того бою він не повернувся. Саша не вважав себе героєм - але для нас він таким є. Бо кинувся виручати і підтримувати не тільки побратимів з 2-го батальйону 25-ї бригади ЗСУ. Він затулив собою нас усіх. Всю родину.

І такі, як наш Саша - рятують нині всю Україну.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Алла Мазур з'явилася в ефірі без перуки на підтримку онкохворих.