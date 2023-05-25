Російські військові сьогодні вночі, 25 травня, завдали ударів по Харкову та області. Раніше в обласному центрі було чути вибух.

Про це повідомляється в Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.

У Харкові та області незадовго до вибухів оголосили повітряну тривогу.