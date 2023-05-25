Війська рф завдали ударів по Харкову та області [ Редагувати ]
Російські військові сьогодні вночі, 25 травня, завдали ударів по Харкову та області. Раніше в обласному центрі було чути вибух.
Про це повідомляється в Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Увага! Мешканці Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
У Харкові та області незадовго до вибухів оголосили повітряну тривогу.
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