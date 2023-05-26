Росіяни завдали ракетного удару по Авдіївці, зруйнована п'ятиповерхівка [ Редагувати ]
Будинок в Авдіївці
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Впродовж минулої доби противник завдав 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура