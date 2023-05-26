Солістка KAZKA Олександра Зарицька виходить заміж (фото) [ Редагувати ]
Українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька виходить заміж. Радісною новиною артистка поділилася в соцмережах, опублікувавши серію знімків в обіймах з коханим.
Олександра написала в Instagram:
Друзі, я не можу і не хочу довго ховати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "Без кохання". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена! Досі не можу повірити.
Співачка зізналась, що її коханий - музикант та motion-дизайнер HAWX Павло Тараненко. Вона опублікувала серію фото з коханим. На руці 31-річної Зарицької красується обручка.
по темі
Іво Бобул подав до суду на журналістку Емму Антонюк після скандального інтерв'ю і звинувачень у сексизмі Співак переконаний, що журналістка хотіла хайпанути на його імені та гучному скандалі. Бобул наполягає, що не дозволяв публікувати скандальне інтерв'ю з ним
Чорну електрогітару Fender Stratocaster, яку розбив рок-музикант Курт Кобейн, продали на аукціоні у Нью-Йорку за $595,9 тис.
Чоловік російської співачки Діани Гурцкої та заступник міністра науки та вищої освіти рф Петро Кучеренко помер у суботу на 47-му році життя
Український співак Віктор Павлік втрапив у халепу через свою дружину Катерина Репяхову яка виклала в Instagram відео, як вони на автомобілі мчать Південним мостом у Києві.
Перемога України торік мала б означати, що вона приймає Євробачення, але через війну, друге місце - Велика Британія взялася за це. І чи не правда, що ми цим дуже пишаємося?