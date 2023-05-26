"Задоволення не для всіх": Павлік потрапив у скандал через спецперепустку для дружини (відео)

Український співак Віктор Павлік втрапив у халепу через свою дружину Катерина Репяхову яка виклала в Instagram відео, як вони на автомобілі мчать Південним мостом у Києві.