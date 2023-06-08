Фото в Олешківській громаді через затоплення загинули вже дев'ятеро людей

В Олешках та прилеглих населених пунктах, які зараз затоплені, відомо вже про дев'ятьох загиблих.

Про це повідомляє мер Олешків Євген Рищук в ефірі телемарафону.

"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", - розповів міський голова.

При цьому він уточнив, що всього станом на сьогодні підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.