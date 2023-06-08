Підрив Каховської ГЕС: в Олешківській громаді через затоплення загинули дев'ять людей [ Редагувати ]
В Олешках та прилеглих населених пунктах, які зараз затоплені, відомо вже про дев'ятьох загиблих.
Про це повідомляє мер Олешків Євген Рищук в ефірі телемарафону.
"Вже до цієї години буквально виловили вже 8 тіл. Ми бачимо, що це будуть не останні жертви", - розповів міський голова.
При цьому він уточнив, що всього станом на сьогодні підтверджено дев'ять випадків загибелі жителів Олешківської громади через затоплення.
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