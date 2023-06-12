Окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівці в Авдіївці (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти вранці 12 червня вдарили з літаків ракетами по Авдіївці на Донеччині, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Двоє поранених цивільних, понівечені Будинок культури на Центральному проспекті та житлові багатоповерхівки у 9-му кварталі - так виглядає Авдіївка після чергового авіаудару.
Рашисти вкотре вдарили по місту сьогодні вранці, о 09:10, двома ракетами.
За попередньою інформацією, минулося без загиблих, повідомив очільник Донеччині. Пораненим надається медична допомога у місцевій лікарні.
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