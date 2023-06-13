Крім Німеччини - господарки маневрів - у навчаннях будуть задіяні Чехія та Нідерланди.

5 країн-учасниць, 10 тисяч військових, 250 літаків і дві тисячі польотів. У Німеччині стартували навчання повітряних сил країн НАТО - "Air Defender". Маневри - наймасштабніші за всю історію блоку - триватимуть 10 днів. Тетяна Логунова - розкаже більше.

Це сигнал для росії - навіть не думайте. Північно-Атлантичний Альянс готовий захистити кожного зі своїх членів.

Інго Герхартц, командувач ВПС Німеччини:

Цими маневрами ми хочемо показати, що нашою червоною лінією є територія НАТО, і що ми готові захищати кожен її сантиметр. Водночас навчання орієнтовані виключно на оборону. Ми не будемо, наприклад, робити вильоти в напрямку Калінінграда.

Сценарій маневрів розробляли ще до початку повномасштабної війни між Україною та росією. І тоді він здавався фантастичним. Зараз - вже не зовсім. Отже, за легендою чверть території Німеччини окуповують військові блоку "ОККАСУС" зі Сходу. Офіційний Берлін одразу звертається по допомогу до партнерів по НАТО. Альянс активує 5-у статтю договору, яка передбачає колективну оборону.

Емі Гутманн, посол США в Німеччині:

Єдність і міцність нашого Альянсу мають вирішальне значення. Ми разом піднімемось у небо, представимо новітні технології, потужну зброю, бойові літаки. На цих навчаннях ми продемонструємо наш найпотужніший інструмент - силу та дух нашого партнерства.

Військові вже звернулися до жителів Німеччини з проханням … про терпіння та розуміння. У місцях проведення маневрів буде голосно. Імовірний і хаос в аеропортах - через скасування та запізнення пасажирських авіарейсів.

Інго Герхартц, командувач ВПС Німеччини:

Я знаю, що можуть бути обмеження у роботі цивільної авіації. Там, де ми літатимемо, буде й авіаційний шум. Але маневри триватимуть усього десять днів із 365-и у році. І коли я бачу це співвідношення, десять днів з 365, то думаю, що ми зможемо витримати незручності. Щоб потім жити у мирі та свободі.

Крім Німеччини - господарки маневрів - у навчаннях будуть задіяні Чехія та Нідерланди. Вони нададуть свої авіабази для зльоту та посадки літаків Альянсу.