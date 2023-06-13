"Намагаються вивідати правду": Маляр пояснила російські вкиди про втрати ЗСУ [ Редагувати ]
росія поширює неправдиву інформацію про втрати серед українських військових чи знищення нашої техніки для того, аби Україна спростовувала ці дані та надавала реальні цифри.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Вона зауважила, що під час війни, безумовно, є втрати техніки та озброєння. Ще ніхто не винайшов таку військову техніку, яку неможливо знищити.
"Але росіяни тим, що подають цю (фейкову - ред.) інформацію, намагаються витягнути у нас уточнення. У них складно з розвідкою на нашій території, і, приміром, якщо вони говорять, що вони знищили умовно 11 танків, то вони чекають, що ми "заковтнемо" цей гачок і підкажемо їм, скільки насправді вони знищили, уточнюючи цю інформацію. Таким чином ми видамо свою інформацію", - сказала Маляр.
Заступниця міністра оборони підкреслила, що до такої інформації слід ставитися спокійно. Так, втрати є з двох боків, але жодна сторона не демонструє їх публічно, адже це інформаційне правило війни.
Маляр підкреслила, що українці мають сприймати інформацію від російських джерел як провокацію та вірити лише українським офіційним джерелам - Генштабу та Міністерству оборони.
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