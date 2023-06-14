Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов у соцмережах попросив про допомогу в пошуку свого брата Сергія Строєва та інших цивільних осіб, які понад рік перебувають у російському полоні. Відеозвернення артиста опублікував користувач Efirchiktv у TikTok.

За словами Савлєпова, на Харківщині, звідки він родом, на початку повномасштабної війни окупанти викрадали людей, які виходили на проукраїнські мітинги. Співак уже більше року не знає, що з братом і де він."Тема складна, трагічна і має бути освітлена. Я родом із Харківської області, і з початку повномасштабного російського вторгнення мою малу батьківщину було швидко і надовго окуповано. Але наші люди, цивільні місцеві, були не згодні і регулярно виходили на мітинги опору. І саме за тверду громадянську позицію окупанти переслідували їх, викрадали, тримали по підвалах та катували. Деякі поверталися морально та фізично скаліченими, а про інших досі нічого не відомо.

Я особисто знаю, як важко знайти хоча б якусь інформацію про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють, вони рідко потрапляють до списків, і за документами вони практично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти просто зникли безвісти. Балаклія, Куп'янськ, Циркуни, багато інших містечок та селищ Харківської області дуже постраждали від агресивної, мерзенної та абсолютно нелюдської поведінки окупантів. Ця сумна трагічна історія торкнулася і моєї родини, вже більше року ми нічого не чули про Сергія. Так, мій брат цивільний полонений, так само, як і багато наших співвітчизників, які просто хотіли жити в Україні під українським прапором", - зазначив Антон.