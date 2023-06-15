Інтерв'ю з Юрієм Бєлоусовим, начальником Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора України [ Редагувати ]
Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС росіянами воєнним злочином. А в українському Міноборони зазначили, що характер вибуху на Каховській ГЕС вказує на спрацювання пристрою всередині електростанції.
Адже слідів поверхневих вибухів на сусідніх об'єктах зруйнованої греблі не зафіксовано. Розслідують теракт окупантів на Каховській ГЕС і представники Міжнародного кримінального суду.
В Офісі генпрокурора підкреслили - зібрані докази важливі, адже допоможуть довести злочини, скоєні окупантами в Україні.
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