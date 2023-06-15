росія - найбільша загроза для миру у світі. Це основний лейтмотив стратегії національної безпеки Німеччини. Напередодні її офіційно представили в Берліні. Про що йдеться в документі? І які гарантії безпеки Берлін готовий надати Україні? Тетяна Логунова розкаже.

Пішки - з офісу канцлера до будинку урядових прес-конференцій. Перед презентацією стратегії національної безпеки Олаф Шольц та ключові міністри його кабінету вирішили прогулятися центром Берліна. Подія і справді особлива. Подібний документ в історії Німеччини розробили вперше.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Центральним пунктом цієї стратегії є наш безпеково-політичний профіль - якір Німеччини перебуває у ЄС та НАТО, ми тісно дружимо з Францією та тісно співпрацюємо із США. Вирішальними є три речі. Сила наших демократичних інститутів. Міцність нашої економіки. Згуртованість нашого суспільства.

Над створенням стратегії почали працювати незадовго до повномасштабного нападу росії на Україну. Після нього роботу прискорили, а саму концепцію майже повністю переробили і розширили. У підсумку вийшло майже 80-т сторінок. Утім, суть можна сформулювати одним реченням - найбільшою загрозою для миру та безпеки колективного Заходу є росія.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Жорстока загарбницька війна росії проти України показала усім нам, що мир і свобода не даються просто так, вони не падають з неба. 24 лютого 2022 року вкотре стало зрозуміло те, про що нас, чесно кажучи, не раз попереджали наші сусіди, особливо зі Східної Європи - ми теж вразливі.

Щоб захистити себе, Німеччина буде інвестувати в оборону - вже у наступному році на неї підуть два відсотки від ВВП. Додаткові гроші дадуть і на кіберзахист, щоб ефективніше протидіяти атакам хакерів на критичну інфраструктуру. В планах - повна незалежність від автократичних режимів. Буквально в усьому - від енергетики до постачання ліків.

Анналена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини:

Безпека в 21-му столітті - це більше, ніж військо та дипломатія. Безпека в 21 столітті означає можливість отримати життєво важливі ліки в аптеці. Безпека означає спокійно спілкуватися з друзями у чаті і не боятися шпигунства Китаю. Або переглядати соціальні мережі без ризику стати жертвою маніпуляцій російських ботів.

Китай, до речі, у стратегії виділили окремо. Для Німеччини він - партнер, конкурент та системний суперник. Без якого важко вирішити глобальні виклики сучасності.

Є у стратегії національної безпеки й Україна. Офіційний Берлін підтримує наш вступ до ЄС. Що стосується НАТО - то цю тему Олаф Шольц прокоментував, відповідаючи на питання журналістів. Німецький канцлер сказав, що наразі союзники обговорюють гарантії безпеки для України після завершення війни. Про результат цих дискусій. вочевидь, дізнаємося в липні, на саміті НАТО у Вільнюсі.