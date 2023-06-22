Біля берегів тимчасово окупованого Криму стався землетрус [ Редагувати ]
У Чорному морі, неподалік Севастополя, вранці 22 червня, стався потужний землетрус.
Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.
За даними сейсмологів, землетрус магнітудою 4,7 бала за шкалою Ріхтера стався о 5:42 ранку. Його епіцентр знаходився за 51 км від Балаклави та 59 км від Севастополя.
Глибина коливань складає майже 10 км.
по темі
У тимчасово окупованому Криму було завдано удару по Чонгарському мосту
У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 червня, ввечері місцеві жителі почули сильні вибухи
У Сімферополі підірвалася автівка з так званим "помічником віце-прем'єра" Запорізької області Володимиром Єпіфановим
Тимчасово анексований Крим знову атакували дрони у понеділок, 19 червня
Російські військові розмістили береговий мобільний комплекс із протикорабельною ракетою Х-35 "Бал" у тимчасово окупованому Криму
Ввечері 16 червня і вранці у суботу на заході Франції сталося два підземні поштовхи. Загиблих немає, поліція повідомляє про одного травмованого. Постраждали багато будинків, з'явилися тріщини та дрібні руйнування, понад тисячу будинків залишилися без струму