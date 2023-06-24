Франція змінює позицію, Німеччина вагається: останні заяви щодо перспектив вступу України до НАТО [ Редагувати ]
Франція змінює позицію, Німеччина вагається, а генсек НАТО запрошує на робочу вечерю в Нідерландах. Прем'єри та президенти країн-членів Альянсу звіряють годинники перед самітом блоку у Вільнюсі, який може стати історичним для України. Усі останні заяви щодо перспектив вступу нашої держави до НАТО - дивіться у наступному матеріалі.
Переговори, консультації та дискусії. Чим ближче саміт НАТО у Вільнюсі, тим частіше лунають заяви про можливі формати нових відносин України з Альянсом. Цього тижня це питання було головною темою зустрічі генсека блоку з канцлером Німеччини. Єнс Столтенберг прилетів до Берліна, щоб проінспектувати наймасштабніші авіаційні маневри в історії НАТО. А заразом обговорити з Шольцем підготовку до саміту у Вільнюсі.
Єнс Столтенберг, генсек НАТО:
Ми згодні з тим, що двері НАТО відкриті. Ми продемонстрували це запрошенням до Альянсу Фінляндії та Швеції. Ми також згодні з тим, що вже заявляли у 2008 році - Україна стане членом Альянсу. Коли настане час запросити Україну, вирішуватимуть Київ та союзники по НАТО, а не росія. росія не має права вето на рішення Альянсу.
Коли ж настане цей час, генсек прогнозувати не взявся. Мовляв, дискусії тривають.
Єнс Столтенберг, генсек НАТО:
На саміті у Вільнюсі та під час підготовки до нього ми не обговорюємо питання про надання Україні офіційного запрошення до НАТО. Ми обговорюємо те, як наблизити Україну до НАТО. Зараз тривають консультації і я не в змозі передбачити їх результат.
Деякі деталі цих консультацій, утім, потрапляють у ЗМІ. Французька "Ле Монд" повідомляє: офіційний Париж готовий відмовитися від обережної позиції та підтримати у Вільнюсі членство України в НАТО. Адже чітка перспектива вступу до Альянсу - найкраща гарантія безпеки для України та інструмент стримування росії. А от в Берліні поки шукають інші варіанти.
Олаф Шольц, канцлер Німеччини:
Питання про те, якими будуть відносини між Україною та НАТО в майбутньому, вкрай важливе. Водночас ми повинні тверезо дивитися на ситуацію, що склалася. Навіть влада України заявила, що про вступ до НАТО не може бути й мови, поки росія веде війну. Тому я виступаю за те, щоб у Вільнюсі ми зосередилися на тому, що зараз є абсолютним пріоритетом, а саме на посиленні реальної боєздатності України. Водночас ми працюємо з нашими партнерами з Великої сімки та ЄС та Україною над ефективними та довгостроковими гарантіями безпеки.
Якими можуть бути ці гарантії безпеки - вже на наступному тижні обговорять у Гаазі. Прем'єр Нідерландів та генсек НАТО організовують спеціальну робочу вечерю, щоб звірити годинники перед самітом у Вільнюсі. Серед запрошених - президенти Польщі і Румунії і прем'єри Албанії, Бельгії, Литви і Норвегії.
Якщо члени НАТО ще шукають спільне рішення, то позиція України давно визначена і чітка. У Вільнюсі Київ хоче почути, що Альянс бере на себе зобов'язання прийняти нашу країну до блоку. Коли це дозволить безпекова ситуація. Ну а поки триває війна - Україна розраховує отримати від Альянсу гарантії безпеки, які дозволять країні захищатися від російської агресії та відвойовувати свої території.
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