У ДТП під Одесою загинув відомий фермер, власник "Дунайського аграрія" (фото) [ Редагувати ]
У ДТП на Одещині загинув відомий фермер Роман Дяжук, який очолював підприємство "Дунайський аграрій". Про повідомила голова Саф'янівської громади Наталія Тодорова.
Вчора у жахливій ДТП загинув депутат Сафʼянівської сільської ради, фермер, керівник ТОВ "Дунайський аграрій" Роман Дяжук.
Пресслужба підприємства повідомила:
Автомобільна аварія забрала життя Романа Дяжука - власника "Дунайського Аграрія"... Пам'ять про нього назавжди залишиться у наших серцях. Саме тому компанія продовжує працювати.
У поліції повідомили, що розслідують обставини ДТП на трасі Одеса - Рені за участю позашляховика та вантажівки, внаслідок якого одна людина загинула і троє травмовано.
Аварія сталася 25 червня близько сьомої години вечора на виїзді із міста Татарбунари.
Попередньо правоохоронці встановили, що 48-річний ізмаїльчанин, рухаючись на позашляховику у напрямку міста Ізмаїл, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся з вантажівкою під керуванням 56-річного мешканця Миколаєва.
Внаслідок ДТП водій позашляховика загинув. Керманич вантажівки та дві пасажирки транспортних засобів віком 18 та 44 років із травмами різного ступеня тяжкості каретою швидкої допомоги були доставлені до районної лікарні.
Водія вантажівки перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.
"Дунайський аграрій" - це 2 000 гектарів органічної української землі, на якій вирощують натуральні овочі, фрукти, зернові культури та продукти тваринного походження. Підприємство розташоване у селі Саф'яни Одеської області.
На підприємстві повністю відмовилися від хімічних добрив, пестицидів, ГМО та консервантів та отримали міжнародну сертифікацію та позначку Organic.
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