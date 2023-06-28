Суд заарештував голову Тернопільської облради [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку у вигляді тримання під вартою.
Згідно з рішенням суду, Головка заарештували з можливістю виплати застави у розмірі 805 200 гривень.
Нагадаємо, 26 червня стало відомо про те, що Головко та двох чиновників Тернопільської військово-цивільної адміністрації спіймали на хабарництві.
Вони вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
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Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської обласної ради Михайло Головка. Його та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації звинувачують у вимаганні у бізнесмена-волонтера. Усі троє чиновників були затримані на отриманні хабаря.
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