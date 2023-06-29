У "Дії" стартував бета-тест зміни місця проживання, послугою можуть скористатись жінки та діти.

Про це повідомляє віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Повертаємо одну з найочікуваніших послуг - долучайтеся до бета-тесту зміни місця проживання в "Дії", - йдеться у повідомленні.

Міністр пише, що послугу вдосконалили. Тому вже скоро буде можна в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАП чи органів реєстрації.

Хто зможе скористуватись послугою

"Також ми автоматизували сервіс та виключили людський фактор", - пише Федоров.

За його словами, послугою зможуть скористатися жінки та діти. Він закликав людей ставати першими користувачами довгоочікуваного сервісу.

Варто зауважити, що "Дія" - український електронний сервіс державних послуг. Він являє собою сайт та мобільний додаток з цифровими документами, можливістю цифрового підпису та верифікації і не тільки.

За допомогою "Дії" громадяни країни можуть в онлайн-режимі отримати витяг про місце проживання, довідку про несудимість, сплатити податки або подати заяву на шлюб.