Польські спецслужби успішно затримали чергового російського шпигуна, який був членом мережі, що працювала на користь російської федерації.

Про це повідомив у Твіттері міністр юстиції - генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.

Російські шпигуни викриваються один за одним! Ще один успіх розслідування Національної прокуратури і Агенції внутрішньої безпеки. Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги. Це вже 14-й затриманий учасник виявленої нами шпигунської мережі.

У Сілезькому воєводстві, розташованому на півдні Польщі, 11 червня був затриманий Максим Сергєєв, відомий професійний хокеїст, який виступав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею. Згідно з інформацією, отриманою від Національної прокуратури Польщі, він був причетний до проведення розвідувальних дій щодо критичної інфраструктури у декількох воєводствах Польщі.