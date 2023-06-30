У Польщі затримали російського хокеїста-шпигуна [ Редагувати ]
Польські спецслужби успішно затримали чергового російського шпигуна, який був членом мережі, що працювала на користь російської федерації.
Про це повідомив у Твіттері міністр юстиції - генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро.
Російські шпигуни викриваються один за одним! Ще один успіх розслідування Національної прокуратури і Агенції внутрішньої безпеки. Спіймали шпигуна, який діяв під виглядом спортсмена. Росіянин був гравцем клубу 1-ї ліги. Це вже 14-й затриманий учасник виявленої нами шпигунської мережі.
У Сілезькому воєводстві, розташованому на півдні Польщі, 11 червня був затриманий Максим Сергєєв, відомий професійний хокеїст, який виступав у першій лізі чемпіонату Польщі з хокею. Згідно з інформацією, отриманою від Національної прокуратури Польщі, він був причетний до проведення розвідувальних дій щодо критичної інфраструктури у декількох воєводствах Польщі.
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