на росії заговорили про перенесення "виборів" на тимчасово окупованих територіях України [ Редагувати ]
Внаслідок контрантупу ЗСУ у кремлі почались розмови про перенесення "виборів" на окупованих територіях України, що були заплановані на 10 вересня 2023 року. У пресслужбі кремля повідомили, що це питання обговорювалося на зустрічі путіна з головою ЦВК рф Еллою Памфіловою.
Памфілова повідомила диктатору, що має інформацію про становище в окупованих регіонах. Незважаючи на те, що в росії є сильне бажання провести ці вибори, вона не виключає можливості їх перенесення "внаслідок загострення ситуації".
Там повністю забезпечено фінансування, повністю з федерального бюджету, тобто те, що було потрібно, все це зроблено. Але тим не менш, Володимире Володимировичу, оскільки ситуація дійсно непроста, все може бути. І якщо виникнуть обставини непередбаченої сили – в якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю і здоров'ю жителів, які там знаходяться, – у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відтермінувати. Ми неодмінно цим правом скористаємося, якщо на те будуть серйозні підстави, - відповіла Памфілова.
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