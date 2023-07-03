Внаслідок контрантупу ЗСУ у кремлі почались розмови про перенесення "виборів" на окупованих територіях України, що були заплановані на 10 вересня 2023 року. У пресслужбі кремля повідомили, що це питання обговорювалося на зустрічі путіна з головою ЦВК рф Еллою Памфіловою.

Памфілова повідомила диктатору, що має інформацію про становище в окупованих регіонах. Незважаючи на те, що в росії є сильне бажання провести ці вибори, вона не виключає можливості їх перенесення "внаслідок загострення ситуації".