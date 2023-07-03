Україна та НАТО започаткували Раду з управління проектами комплексного пакету допомоги, які спрямовані на зміцнення обороноздатності нашої країни.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Чиновниця зазначила, що сьогодні відбулося установче засідання Ради. Воно відбулося під головуванням Стефанішиної та заступника генсека НАТО з питань операцій Томаса Гоффуса.

"Забезпечення ефективної реалізації проектів Комплексного пакету допомоги, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, набуває ще більшого значення в контексті майбутніх серйозних трансформацій, передбачених у рамках поглиблення інтеграції України в НАТО та досягнення повної взаємосумісності з Альянсом", - розповіла міністр.

Вона додала, що Рада стане сполучною ланкою між політичними та військовими структурами Альянсу та українськими інституціями під час розробки та імплементації проектів.

Стефанішина висловила сподівання, що на майбутньому саміті Альянсу, який відбудеться 11-12 липня, буде ухвалено "фундаментальні рішення" для нашої країни.

"Все, що робиться для поглиблення партнерства Україна-НАТО, включаючи створення Ради, слугує одній стратегічній меті - максимально зблизити нас з Альянсом, зробити нас більш спроможними, сильними і стійкими на шляху до перемоги України", - наголосила міністр.

Варто зауважити, що Комплексний пакет допомоги - ініціатива НАТО для України, яка спрямована на допомогу у посиленні стійкості, забезпеченні безпеки та проведенні необхідних реформ.