24 на 7 стоять на захисті вартові неба зенітні ракетні війська. Небо східної частини України в руках воїнів-ракетників повітряного командування "Схід". Лише на їхньому рахунку майже 800 ворожих повітряних цілей - літаків та гелікоптерів, крилатих ракет, дронів-камікадзе, розвідувальних БпЛА.

Хто вони, вартові неба, завдяки яким ми зустрічаємо світанки, а російські беспілотники не досягають цілі? Наша знімальна група поспілкувалась з офіцером, який за півтора роки повномасштабної війни знищив півсотні ворожих цілей.

Потрібно займати оборону і готуватися до можливої війни. Ми займали оборону в самому університеті та пильнували вулиці від загарбників. По вулицям Харкова каталися ворожі машини, ми вели вогонь по ним. З кулеметів, гранатометів, автоматів. Хто з чим був.

Велика війна застала Владислава у стінах рідного Національного університету Повітряних сил. Він здобував там освіту, але диплом довелося отримати достроково. Замість іспитів - реальні бої. Спершу хлопець з іншими курсантами не дав окупантам захопити виш. З автоматами зупиняли російський камаз. Машина була повна російських військових.

Владислав Аладін, офіцер бойового управління ЗРК Дніпровської зенітної ракетної бригади:

Яка була промаркована ворожими знаками Z. Поступила команда, що потрібно вести по ній вогонь. Ми з усіх вікон почали шмалити по ній. - Вам вдалося, я так розумію, відбити університету стіни рідні? – Так, університет був цілісний та незахоплений увесь час.

Після відбиття Харкова хлопця направили на бойову службу до Дніпра. Тут він у складі Дніпровської зенітної ракетної бригади вправно нищить ворожі повітряні цілі. Простіше кажучи, той самий захисник неба.

Владислав Аладін, офіцер бойового управління ЗРК Дніпровської зенітної ракетної бригади:

На даний час я виконую завдання на новітньому озброєнні від західних партнерів збиваю ракети та безпілотні літальні апарати. -Але ти працював і на нашій техніці? – Так, мені довелося попрацювати на радянській техніці на С-300. І якщо порівняти, то новітня техніка - це дуже гарно.

Хлопцеві всього 23 роки, але попри такий юний вік та відносно малий досвід - має до півсотні знищених ворожих цілей. Владислав розповідає, від моменту виявлення загрози до її знищення мають не більше 10 секунд.

Владислав Аладін, офіцер бойового управління ЗРК Дніпровської зенітної ракетної бригади:

В нашій праці кожна людина має своє завдання. Під час виконання нашого завдання працюють і радіолокаційні війська - вони допомагають нам виявляти цілі. Працює наземна оборона - вони прикривають нас на землі від противника, поки ми боремося з повітряним противником. У нас дуже складна структура взаємодії та кожна людина несе свій вклад в цю роботу. Станом на зараз будь-яку ціль, яку ми виявляємо, ми по ній відпрацьовуємо та вірогідність цілі приблизно 90 відсотків.

24 на 7 - стежать за повітряним простором. Бойові чергування по 12 годин. Завжди бути готовим відпрацювати по цілі та оперативно реагувати на загрозу. Так можна коротко змалювати роботу в зенітних ракетний військах, ділиться Владислав. Та головне, каже, це величезна відповідальність. Адже кожна випущена ворогом ракета може вартувати життя українців, а ще завжди хочеться виправдати сподівання людей, які просто моляться на сили ППО під час повітряної тривоги і... Не підвести батька. Він у хлопця теж вартовий неба.

Владислав Аладін, офіцер бойового управління ЗРК Дніпровської зенітної ракетної бригади:

Як розпочалась повномасштабна війна, батько збив менше ніж я. Він дуже гордиться мною, його це ніяк не корить, він дуже пишається мною, як він каже.

Які мрії чи плани на майбутнє? Владислав відповідає - як і усі українці хоче перемоги, а все інше - потім. Заради досягнення спільної мети захисникам неба потрібно більше сучасної техніки - тоді небо над українцями буде чистим, впевнений молодий офіцер. Сам же бойовий розрахунок постійно намагається вдосконалюватися.

Владислав Аладін, офіцер бойового управління ЗРК Дніпровської зенітної ракетної бригади: