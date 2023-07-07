Ракетний удар по Львову: кількість загиблих знову зросла [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла вже до 9 людей. Про це повідомили у МВС.
Львів. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного обстрілу зросла до 9 осіб, 42 особи отримали поранення (з них три дитини). Рятувально-пошукові роботи тривають, - йдеться у повідомленні.
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