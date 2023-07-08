8 липня минає 500 днів з часу початку повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала 10 унікальних фактів про українську визвольну війну.

500 днів + 8 років реального бойового досвіду

Жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни.

Перша війна безпілотників

Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотними літальними апаратами не має аналогів в світі. Безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Ми першими в світі почали широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.

Унікальність ППО

Протиповітряна оборона України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.

Спростування стереотипів

Наступальні дії ЗСУ спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Українська армія наступає і звільняє землі в умовах повної переваги противника - як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

Жінки-військові

5000 жінок на лінії вогню з-понад 42 тисяч жінок у ЗСУ.

Унікальна система надання допомоги пораненим

Створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде в світі, - Єдиний медичний простір. Це об‘єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.

80% поранених упродовж так званої золотої години отримують належну допомогу.

Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.

Професійне планування наступальних операцій

Професійне та ретельне планування наступальних операцій нашим командуванням має наслідком унікальний факт – наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні.

Блискавичні успіхи ППО

Українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету Кинджал. Ворожа ціль була знищена за допомогою зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Грамотно оптимізована логістика

"Піхота виграє битви, логістика виграє війни", - Джон Першинг, генерал армії США часів Першої світової.

Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів.

"Цифра-зброя"

Протягом 500 днів війни впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням: