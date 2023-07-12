Помер культовий письменник [ Редагувати ]
У середу, 12 липня, у Парижі пішов з життя відомий письменник Мілан Кундера. Йому було 94 роки. Про це повідомляє чеське видання Novinky.cz.
Він був автором відомого роману "Нестерпна легкість буття".
- Мілан Кундера народився 1929 року в чеському місті Брно.
- Першу книгу він опублікував у 1953 році. У 1971 році вийшов роман "Вальс на прощання", перекладений багатьма мовами.
- У 1984 році французькою мовою вийшов один з найвідоміших його романів - "Нестерпна легкість буття".
- У 1990 році з'явився ще один філософський роман "Безсмертя" і короткі романи, написані французькою мовою, "Неспішність" (1993), "Справжність" (1998), "Незнання" (2000).
- За книгами Кундери знято фільми та поставлено кілька п'єс, його книги було нагороджено багатьма літературними преміями, як "Єрусалимська премія", Державна премія Австрії та Чехії, премія "Овідія".
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