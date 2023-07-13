Перевірки суддів на поліграфі: Маслов розповів про новий законопроект [ Редагувати ]
Головна мета законопроекту про перевірку суддів на поліграфі - повернення довіри громадян до суду. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.
"Перевірки ще не почались, адже законопроект тільки зареєстрований. Для початку Верховна Рада має схвалити відповідний законопроект. Я думаю, що і всередині парламенту будуть бурхливі дискусії з цього приводу, але сподіваюсь, що все ж таки, розуміючи всю відповідальність, парламент ухвалить законопроект", - зазначив Маслов.
Він також розповів, чим викликана така пропозиція.
"Не варто нагадувати безпецендентну історію з подіями, які сталась у Верховному Суді, з головою цього суду, який підозрюється у вчиненні корупційних правопорушень. Вся країна це могла бачити. Слідчі дії тривали і у інших суддів. Відповідно, у кожного українця має бути довіра до кожного суду, судді, а передусім - до Верховного Суду. Це і викликало необхідність перевірки такої суддів. Всі ті три пункти, по яким будуть перевірятись є підставами для звільнення суддів, які передбачені в Конституції України. Здійснювати цю перевірку буде Вища рада правосуддя", - резюмував Маслов.
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