росія активізувала використання українських полонених задля пропаганди [ Редагувати ]
росія активізувала використання полонених українських військовослужбовців для своєї пропаганди. Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Останніми днями значно посилилась робота російських пропагандистів. Особливу увагу вони приділяють відео та фотоматеріалам із полоненими воїнами Сил оборони України. За останній тиждень зафіксовано понад 4800 таких повідомлень. У окремі дні росіяни продукували більше ніж 870 повідомлень через більш як 1300 різних джерел, - йдеться у повідомленні.
За висновками експертів зі Страткому, більшість цієї інформації є фейком, спрямованим на внутрішнього споживача. Ймовірно, путінський режим намагається "розбавити" факти про невдачі окупаційної армії на фронті. Також можливо, це спрямовано на деморалізацію українських захисників та їхніх родичів.
Масова поява матеріалів з полоненими захисниками Батьківщини - це активізація одного з напрямків інформаційної війни рф проти України. Це не підвищення кількості осіб, що потрапили в полон - це саме підвищення кількості вироблених російською пропагандою матеріалів впливу, - додається у повідомленні.
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