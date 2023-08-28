Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області. Відповідні укази з'явилися на сайті Офісу президента.
Указом №509/2023 глава держави звільнив Олександра Поклада з посади начальника департаменту контррозвідки Служби безпеки України, а указом №510/2023 - призначив його заступником голови СБУ.
Указом №511/2023 Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником управління СБУ в Запорізькій області.
Ця посада була вакантною з 6 березня 2023 року, коли президент звільнив Бориса Безрукого.
Нагадаємо, 25 серпня у Києві застрелився полковник СБУ.
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