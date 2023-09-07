Сили оборони України мають прогрес в контрнаступі. Так оперативну ситуацію на фронті оцінив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, на Півдні тривають важкі бої, але українцям вдалося прорвати оборону росіян. А значить підтримку для ЗСУ потрібно тільки збільшувати.

Загалом, майже по всій лінії фронту - бої. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку. Наші захисники просуваються поблизу Роботиного та Вербового.

Росіяни ж продовжують концентрувати сили на Куп'янському напрямку. Намагаються відбити втрачені позиції на околицях Бахмуту. І, традиційно, тероризують місцеве населення. Напередодні, росіяни вдарили ракетою по ринку у Костянтинівці. 16 загиблих та 33 поранених. Детальніше про ще одну воєнну добу на Донбасі - в нашому огляді.

Важкі бої точаться на Донеччині. Оборонці стримують наступ ворога на українські рубежі. Минулої доби наші воїни відбили ворожі атаки, зокрема на Авдіївському напрямку.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої ниви, Урожайного.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії та закріплюються на досягнутих рубежах. Це кадри третьої штурмової. Ворожу піхоту наша артилерія розносить на друзки. Та ворог діє підступно.

Це жахлива реальність, яку довелося пережити людям у Костянтинівці. Напередодні у годину пік ворог вгатив по місцевому ринку. Довкола все зайнялося.

Люди, які там перебували - опинилися у пеклі.

Ось приліт, арта російських окупаційних військ. Влучання на Центральний ринок міста Костянтинівки. Наразі багато загиблих осіб. Багато поранених.

Олександра Гаврилко, речниця ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Це цивільна аптека. Тут на момент прильоту перебували цивільні громадяни, які купали собі ліки, і просто ось що сталося. Вся підлога в крові. Дуже страшно бачити такі картини. Це злочини, яким немає виправдання на жодній території в будь-який час.

Надзвичайники, поліцейські та звичайні люди рятували потерпілих. Комусь надавали першу допомогу просто на землі, інших переносили до швидких.

Обгорілих і травмованих людей буквально витягали з-під руїн.

Пошукова операція в Костянтинівці завершилася ввечері. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло 16 людей. Ще 33 отримали поранення

Володимир Зеленський, Президент України:

Понад тридцять поранених. 16 людей убито. Мої співчуття усім, хто втратив рідних, хто втратив близьких. На місці удару працювали всі служби, розбирали завали. Рятували людей.

Пані Ніна показує на телефоні світлину доньки Олени. 16 вересня їй має виповнитися 48 років. У ці хвилини за її життя борються медики Дніпра. Постраждала працює на ринку, торгує м'ясною продукцією. В момент терористичного акту, розповідає мати, як раз завершувала роботу.

Ніна Кузнецова - мати постраждалої:

Вона була на роботі. О другій годині у неї закінчується робота. Потрібно було все складати, а о другій десять прилетів снаряд. Це було схоже, як у Краматорську минулого року. Стільки загиблих, поранених. Було дуже страшно. Все в крові, машини горіли, все стріляло.

Олена - одна з найважчих постраждалих, яку евакуювали до Дніпра.

Сергій - лікар:

Уламок прямо в судині головного мозку, наші нейрохірурги вже готові провести цю надскладну операцію. Але кондиції, яку потрібно, яку дозволяють реаніматологи, ще не досягнуто. Ми робимо все можливе, аби летальні функції запрацювали, і ті операції, які були заплановані, ми обов'язково закінчили.

У Дніпрі нині перебуває шестеро потерпілих з Краматорська. Аби стабілізувати їхній стан, впродовж ночі в реанімаціях працювало 40 хірургів, провели 6 оперативних втручання і постійні переливання крові. Однак загроза життю для пацієнтів зберігається.

Сергій - лікар:

Всі вкрай тяжкі. Там, де зриваються ракети, а це кілька тонн вибухової речовини, на жаль, нічого живого не залишається. Каміння перетворюється в пісок, а з людських тіл вириваються усі кінцівки та ламаються. Так що в лікарні робимо все можливе, щоб вони вижили.

Ворожий удар зруйнував інфраструктуру та пошкодив майно людей.

Руслан Осипенко, керівник ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Було пошкоджено 28 торгових павільйонів, вщент ушкоджено 3 цивільних автомобілі, пошкоджена фасадна будівля багатоповерхівки. І також приміщення банку.

В місті й досі фіксують наслідки руйнувань, щоб ідентифікувати особу останнього невпізнаного чоловіка поліцейські проводять слідчі дії. На місці трагедії опитують свідків та встановлюють власників згорілих автомобілів. Інцидент вже кваліфікували за статтею порушення правил і звичаїв війни. 7, 8 та 9 вересня в Костянтинівці оголошено Днями Жалоби.