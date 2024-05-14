Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації [ Редагувати ]
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.
За його даними, зміни стосуються бронювання працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії рф майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України.
Перелік таких підприємства затверджується Міненерго, повідомив Мельничук.
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