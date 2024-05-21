Додаткові гроші для України. Міністр оборони Німеччини просить уряд та парламент збільшити фінансування на військову допомогу українському війську. Про яку суму йдеться? І на що саме підуть кошти. Подробиці - у наступному матеріалі.

Україні потрібно більше допомоги. Міністерство оборони Німеччини просить в уряду додаткові гроші. На закупівлю та передачу військової техніки й озброєння українського війська. З відповідним проханням до колег по кабміну звернувся особисто міністр оборони Борис Пісторіус. І назвав суму - 3 мільярди 800 мільйонів євро.

Про запит Пісторіуса першими сповістили німецькі ЗМІ. Мовляв, у міністерстві оборони розпланували закладені в бюджеті кошти на підтримку України. І виявили, що їх уже не вистачає. З семи мільярдів, виділених на цей рік, залишилося усього 300 мільйонів євро. Цього недостатньо для придбання необхідного Україні озброєння. Саме тому міністр вирішив піти ва-банк і попросити ще.

Ті самі ЗМІ повідомляють - уряд не проти. Принаймні, міністерство фінансів неофіційно погодилося виділити необхідну суму. Тепер - слово за парламентом. Усі непередбачені в бюджеті витрати мають затвердити депутати Бундестагу. Очікується, що це питання розглянуть на початку червня.

Німеччина є одним з основних партнерів України. Більше військової допомоги виділили тільки Сполучені Штати. З початку повномасштабної війни Берлін передав Збройним Силам техніки та озброєння на шість мільярдів. А канцлер Олаф Шольц днями вкотре підтвердив - так буде й надалі.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

Наш головний меседж такий - ми будемо підтримувати Україну, скільки знадобиться.

До речі, саме Німеччина запустила глобальну ініціативу з пошуку додаткових систем протиповітряної оборони для України. Німці просять партнерів за змоги передати Києву власні комплекси ППО або профінансувати їхнє придбання. Німецький внесок у власну ініціативу ЗРК Patriot та система ППО IRІS-T. Ці комплекси надійдуть в Україну до кінця травня.