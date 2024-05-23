Український ведучий Анатолій Анатоліч поділився у своєму Instagram, що його зупинили працівники ТЦК у Києві, коли він відвозив дітей до школи вранці 22 травня. Вони запитували у нього військовий квиток, але наразі він намагається його отримати.

Анатоліч також повідомив, що вже записався до військкомату для оновлення даних і планує відвідати центр 24 травня.