Померла російська акторка Анастасія Заворотнюк із серіалу "Моя прекрасна няня" [ Редагувати ]
В росії вночі померла 53-річна актриса Анастасія Заворотнюк, відома за роллю няні Віки з Маріуполя у ситкомі "Моя прекрасна няня". Багато років вона боролася з онкологією та не зʼявлялася на публіці.
У актриси була пухлина в мозку. Про смерть Зворотнюк повідомили на її сторінці в Instagram.
Неможливо усвідомити і дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я та вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку, – написали в блозі актриси.
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