В росії вночі померла 53-річна актриса Анастасія Заворотнюк, відома за роллю няні Віки з Маріуполя у ситкомі "Моя прекрасна няня". Багато років вона боролася з онкологією та не зʼявлялася на публіці.

У актриси була пухлина в мозку. Про смерть Зворотнюк повідомили на її сторінці в Instagram.