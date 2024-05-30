Двома ракетами росіяни цієї ночі практично повністю знищили кінно-спортивну школу і під самим Харковом. Дивом, за тиждень до удару, коней вдалося вивезти. Тепер тварини в безпеці - на Чернігівщині. Та як бути далі? Адже повертатися стаду просто нікуди. Стайні й манеж, де вирощували, доглядали й тренували породистих коней, зруйновані вщент.

О пів на третю ночі на Малу Данилівку, що в передмісті Харкова, ракети летіли одна за одною.

Інна Літвінчук, жителька селища Мала Данилівка:

Було п'ять влучань ракет. Ну, ми спочатку не зрозуміли, що це за ракети були, такі зриви при зачинених вікнах. Я кричала від крику, крик був, тому що я злякалася і не зрозуміла, що це. І була одна ракета за одною, тобто тільки ти сподівався, що все добре, а потім через час деякий знову і знову. І потім після зривів вимкнули світло.

Пан Микола - викладач зооветеринарної академії, біг вночі, в повній темряві, щоб відчинити ворота для пожежних машин, коли побачив величезний стовп диму і вогню, який піднімався зі стаєнь.

Микола Петрушко, керівник кінно-спортивного комплексу:

Десь через 8-10 хвилин відчиняв ворота, зразу же декілька пожежних машин заїхали. Але воно вже згоріло.

Кінний манеж - зруйновано вщент. Пожежа, яка зайнялася після влучання, знищила решту.

Микола Петрушко, керівник кінно-спортивного комплексу:

Тут 5 стаєнь було, оце зимовий такий манеж, він був і як учебний, і як спортивний, там по периметру були балкони, щоб студенти зверху дивились. Жили і вчились, працювали, змагались, кінний спорт, кінний театр був, база для проведення наукових, практичних занять, студенти курації, лікарі ветеринарної, технологи, біотехнологи проводили лікування, відтворення коней, тренінг, виховання.

Три десятки коней, який тут утримували, тиждень тому встигли вивезли на Чернігівщину. Дев'ять собак, також переселенців із зон бойових дій, шукали до обіду. У вогні загинули кролі. Сіно згоріло.

Світлана Шекера, кореспондентка:

Вціліло лише трохи вівса. Його відправлять на Чернігівщину, щоб годувати евакуйованих коней.

Відновлювати кінно-спортивний клуб у нинішніх реаліях не будуть. Співробітники лише накриють тентами те, що вціліло.