Більярд, плавання, гольф та навіть тайський бокс! В Одесі розширюють коло видів спорту, за допомогою яких учасники бойових дій проходять реабілітацію. Активні тренування значно поліпшують і фізичний, і психологічний стан, сприяють адаптації у цивільному житті. Особливою популярністю серед ветеранів користується баскетбол на візках. Тож як проходять ці заняття - бачили наші колеги.

Сергій - колишній підприємець. На фронт пішов добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення. Служив десантником на Луганщині. У жовтні двадцять другого, під час ворожого обстрілу, потрапив під мінометний вогонь.

Ногу відрізало майже відразу.

Через високий рівень ампутації, чоловікові довго не могли підібрати зручний протез. Доки не зробили остеоінтеграційне протезування. Це коли протез під'єднується до імпланта, який вживлений одразу в кістку.

Сергій, ветеран російсько-української війни:

Надів, відпустив, дотиснув - все: протез надягнутий, можна починати рухатись. Набагато краща керованість самим протезом. І також я відчуваю, по якій поверхні я ходжу: чи це трава, асфальт, бруківка, пісок і так далі - шляхом нервових закінчень в самих суглобах передаються ось такі відчуття.

Зараз Сергій проходить реабілітацію - зокрема, і спортивну: і от якраз збирається на тренування з баскетболу на візках. За чоловіком заїжджає соціальне таксі: його роль виконує швидка невідкладної медичної допомоги.

Ірина Проскура, директорка КНП "Міський центр невідкладної медичної допомоги" Одеської міськради:

Ми їх привозимо, доглядаємо, якщо треба поміряти тиск, визначити пульсоксиметром оксигенацію - все, що стосується медичного супроводу, ми це виконуємо на місці.

Ветеранів швидка доправляє до спортмайданчика, де вже зібралися інші побратими з ампутаціями та бойовими травмами. Спершу - розминка та тренування. Гравці відпрацьовують рух на візках, вміння робити передачі. Тренує відомий український баскетболіст Вадим Пудзирей.

Вадим Пудзирей, тренер команди:

Дивіться, ці хлопці ніколи не займалися баскетболом, і ми потрохи їх вводимо на кидок, на дриблінг, на передачу, на розуміння гри, щоб вони гарно грали, працювали на майданчику, спілкувалися, сварилися - тобто всі моменти гри й життя.

І ось гравці розбилися на команди. Починається справжнє протистояння. Один із форвардів - двадцятиоднорічний Ігнат. Воювати хлопець пішов добровольцем у морську піхоту. Під час штурму наступив на міну та втратив ногу. Тепер активно тренується, бо, каже, це справді допомагає.

Ого-го! Молодець! Взагалі!

Ігнатій Спину, ветеран російсько-української війни:

Ну, скажімо так, коли ти вдома, ти розумієш, що ти вже пенсіонер, то трохи така ляма падає, розуміючи, що до кінця життя ти будеш інвалідом. Інша справа, коли ти розумієш, що ти знаходишся в обстановці з такими ж самими людьми - і ви на рівних змагаєтеся один з одним. Ну, взагалі - відчуття життя таке.

Та щоб хлопці не переборщили із навантаженням - поруч завжди є лікар. Взагалі, за його словами, такий спорт підвищує тонус м'язів, тренує систему дихання, насичує киснем тканини, а головне - лікує наслідки посттравматичного стресового розладу.

Василь Рибак, керівник центру реабілітації і реконструктивної хірургії клінічної лікарні:

Змінює психологічне уявлення, що вони не сам на сам залишилися зі своїми проблемами, бо є плече лікаря - друга, ми друзі, є плече з команди такого ж самого з втраченою кінцівкою ветерана або цивільного. І командні види спорту їх ментально і підсвідомо зближують один до одного!

Все це зрештою допомагає учасникам бойових дій соціалізуватися у цивільному житті. Тому розвиток адаптивних видів спорту для ветеранів в Одесі наразі один із пріоритетів. Вже існують відповідні заняття з гольфу, більярду, плавання, тайського боксу, настільного тенісу. Планують додати дайвінг та регбі на візках.

Олег Прохоров, голова спортивного клубу людей з інвалідністю "Одеса-Баскет":

Наше основне завдання - той, хто став в якийсь тупий кут, знайти йому його вихід з цього кута. Зроби, як ми, зроби краще нас. І щоби той ресурс, який в нас є у місті, вже це напрацьовано, воно служило людям.

Ну, а баскетболісти на візках вже скоро прийматимуть у себе турнір на Кубок Чорного моря: змагатися з одеситами приїдуть київські ветерани. Тож адаптивний спорт потроху перетворюється вже на справжні запеклі змагання.