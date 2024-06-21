В Україні запустили нову потужну газову свердловину [ Редагувати ]
АТ "Укргазвидобування" пробурило та запустило в роботу ще одну потужну свердловину, яка дає Україні 439 тис. кубометрів газу щодоби.
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".
За даними прес-служби, свердловину було закладено як розвідувальну, щоб уточнити геологічну будову та оцінити газоносність відкладів одного з нещодавно відкритих покладів. Її глибина - 5 км 767 м.
Нововведену свердловину почали бурити у вересні 2023 року. Роботи виконувало одне з відділень бурових робіт "Укрбургаз".
Ми отримали позитивні результати на цій свердловині. Це означає, що в цього родовища є перспектива подальшого розвідувального розбурювання, щоб наростити сировинну базу та обсяги видобутку газу. До речі, було завершено буріння ще двох розвідувальних свердловин на цьому родовищі. Наразі їх готують до випробування.
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