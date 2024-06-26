У Криму на пляжі знайшли викинуту урну з прахом (відео) [ Редагувати ]
Жителька США в тимчасово окупованому Севастополі пошпурила в море урну з прахом брата, бо була свого часу ображена на нього. Однак через півроку цей контейнер "виловили" відпочивальники на одному з пляжів Криму. Про це свідчить відео, яке опублікував Telegram-канал "Mash на волне".
У соцмережі зазначили, що чоловік помер ще в 2023 році, його кремували, а порох передали двоюрідній сестрі та тітці. Незабаром із Америки до Севастополя приїхала його рідна сестра - їй вручили останки.
Жінка з братом не ладнала: за словами родичів, він випивав і сидів у в'язниці. Тому урна без церемоній полетіла в море в запечатаному вигляді. Через півроку її прибило до берега, перелякані відпочиваючі викликали поліцію. Попередньо контейнер повернули туди ж, де знайшли, і він продовжив плавання.
Раніше ми писали про те, що в Кривому Розі знайшли мертвою зниклу 10-річну дівчинку, яку шукали дві доби.
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