Неподалік міста Тула-де-Альенде в мексиканському штаті Ідальго утворилася величезна тріщина в землі. Як повідомляє портал The Watchers, яр з'явився після злив, які приніс шторм "Альберто" з 19 по 21 червня. На даний момент довжина тріщини досягає 7 км, а глибина 4 метри.

За даними мексиканських ЗМІ, прірву виявили місцеві жителі, які за ніч до цього почули гучний вибух під час чергової зливи. Жителі сусіднього з Ідальго штату Ель-Кармен також повідомили про тріщини від підлоги до стелі всередині будинків.

Постраждала також дорога, яка зв'язує прилеглі населені пункти зі столицею штату. Влада Тули попросила підтримку у державних і федеральних властей. Влада Ідальго вже розпочала дослідження, щоб визначити наслідки появи тріщини.

#Tamaulipas|| Tras las intensas lluvias registradas por la Tormenta Tropical Alberto, se formó una grieta de aproximadamente 3 kilómetros en el municipio de #Tula. pic.twitter.com/9mdMb2LpPd — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) July 1, 2024

Секретар громадських робіт Педро Сепеда Анайя розповів, що подібні тріщини з'являються раз на кілька років після серйозних посух. Посилаючись на дані геологів, він попередив, що у разі продовження дощів тріщина може продовжити зростати.