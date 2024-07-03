У мексиканській Тулі з'явилася семикілометрова тріщина у землі (фото, відео) [ Редагувати ]
Неподалік міста Тула-де-Альенде в мексиканському штаті Ідальго утворилася величезна тріщина в землі. Як повідомляє портал The Watchers, яр з'явився після злив, які приніс шторм "Альберто" з 19 по 21 червня. На даний момент довжина тріщини досягає 7 км, а глибина 4 метри.
За даними мексиканських ЗМІ, прірву виявили місцеві жителі, які за ніч до цього почули гучний вибух під час чергової зливи. Жителі сусіднього з Ідальго штату Ель-Кармен також повідомили про тріщини від підлоги до стелі всередині будинків.
🇲🇽 | Grieta de 3 kilómetros de largo, aparece en el municipio de Tula, Tamaulipas, #México. (Junio 26, 2024). #Crack #Huge #Sinkhole #RCM #Climagram #Fissure pic.twitter.com/Uo3c30XwGs— Climagram (@deZabedrosky) June 30, 2024
Постраждала також дорога, яка зв'язує прилеглі населені пункти зі столицею штату. Влада Тули попросила підтримку у державних і федеральних властей. Влада Ідальго вже розпочала дослідження, щоб визначити наслідки появи тріщини.
#Tamaulipas|| Tras las intensas lluvias registradas por la Tormenta Tropical Alberto, se formó una grieta de aproximadamente 3 kilómetros en el municipio de #Tula. pic.twitter.com/9mdMb2LpPd— Víctor Cabrera (@victorcabreramx) July 1, 2024
Секретар громадських робіт Педро Сепеда Анайя розповів, що подібні тріщини з'являються раз на кілька років після серйозних посух. Посилаючись на дані геологів, він попередив, що у разі продовження дощів тріщина може продовжити зростати.
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