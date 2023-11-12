У Харкові в неділю ввечері, 12 листопада, сталися серія вибухів, що викликали введення повітряної тривоги в області. Інформацію про події оприлюднили Telegram-канали поліції Харківської області, Повітряних сил ЗСУ, голови Харківської ОВА Олег Синєгубов та Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова.

В місті чути вибухи. Перебувайте в укриттях.

Разом з тим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Харківської області.

Харківщина - ракетна небезпека! Загроза застосування балістичного озброєння.

Про обстріли Харкова повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти наносять удари! До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях.

За словами Ігоря Терехова, під російським ударом був, зокрема, Шевченківський район міста. Цивільний обʼєкт.

Закликаю усіх харківʼян під час повітряної тривоги бути обережними.

Разом з тим Синєгубов повідомив, що є пошкодження цивільної інфраструктури у Харкові.

Попередньо - без постраждалих. Профільні служби працюють на місці влучання.

Нагадаємо, росіяни нарощують сили та продовжують наступ на Куп'янському напрямку.