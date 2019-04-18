Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 18 апреля 2019 года, по сравнению с закрытием предыдущей сессии, в продаже вырос на 11 копеек до 26,85 грн/доллар, курс в покупке до 26,80 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,27 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", утром торги по доллару начались 26,8000 - 26,8500 грн/доллар, евро 30,2170 - 30,2706 грн/евро, российский рубль 0,4182 - 0,4192 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,8000 26,8500

EUR/UAH 30,2170 30,2706

RUB/UAH 0,4182 0,4192

Ранее мы писали о том, что с 1 апреля украинцы начали получать новые соцвыплаты. Также ранее мы писали, что ожидать украинцам от "валютного" закона.