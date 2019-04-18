У Бразилії поліцейський врятував новонароджене маля [ Редактировать ]
У бразильському Сан-Паулу правоохоронець урятував новонароджене маля, яке задихалося.
Героїчний учинок чоловіка потрапив на камери відеоспостереження поліцейської дільниці. Коли охоплені панікою батьки прибігли по допомогу дитина вже не дихала.
Офіцер кинувся робити малюкові штучне дихання. Щойно у дитини з'явилися перші ознаки життя, її одразу ж доправили до лікарні. Зараз стан маляти нормалізувався, медики обіцяють невдовзі його виписати.
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