Студенты совершили массовый суицид из-за плохих оценок на экзамене [ Редактировать ]
В индийском штате Телингани 20 студентов наложили на себя руки из-за плохих оценок на экзаменах. Об этом сообщает издание Fox News.
Почти 350 000 из миллиона учеников получили плохие оценки во время экзаменов в Индии. 20 студентов, которые завалили экзамен, покончили с собой.
Родители студентов подозревают, что плохие результаты вызваны ошибкой в программном обеспечении, которое обрабатывает тесты. После уличных протестов, которые поддержали политические партии, власти согласились перепроверить все тесты с неудовлетворительными результатами.
Ранее мы писали о том, что дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой.
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