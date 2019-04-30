В Днепре мужчина порезал вены и напал на мать с ножом [ Редактировать ]
В понедельник, 29 апреля, в Днепре в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что ее сын порезал вены и, ухватившись за нож, бегает по дому. На помощь звонившей женщине немедленно направили правоохранителей и медиков, сообщает "Информатор".
Приехав на место вызова, правоохранители действительно увидели мужчину, который находился в неадекватном состоянии. Его пришлось немедленно госпитализировать.
По предварительной информации, мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, что и стало причиной такого поведения. Однако в деталях случившегося будут разбираться правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Киеве на ВДНХ повесился парень, а также пенсионерка выбросилась из окна.
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