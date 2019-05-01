Маникюр - это базовая процедура красоты, которая необходима раз в 2-3 недели. При выборе мастера и салона для маникюра важны не только их месторасположение, цена услуги и цвет покрытия, которое вы выберете сегодня. Собственная безопасность должна стоять на первом месте.

В нашем новом блоге мы расскажем, как правильно стерилизовать инструменты для маникюра, и сколько этапов обработки они проходят.

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