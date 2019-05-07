Циклон з Європи приніс в Україну різке похолодання [ Редактировать ]
Різке похолодання, зливи та навіть сніг приніс в Україну циклон із Європи. На Заході температура впала до нуля, а Карпати навіть засипало снігом. Про травневі заметілі - далі.
У Прикарпатті на зміну тривалим зливам прийшов сніг. Жителі гірських районів діляться в соцмережах кадрами засніжених травневих краєвидів. На Верховині сніговий покрив сягнув подекуди десяти сантиметрів.
"Ну що ж друзі, ви вже сховали свої теплі речі в шафу. Тоді ми йдемо до вас!"
Найбільше замело перевали. На Кривопільському - снігу по коліна.
Прикарпатці від примх природи не в захваті. Адже така різка зміна температури впливає на самопочуття, - застерігають медики. Найбільше відчують це на собі люди літнього віку та діти, а ще ті, в кого хронічні хвороби.
"Можуть спостерігатися як підвищення тиску, гіпертонічних кризів, так і навпаки - зниження артеріального тиску. Гіпотонії. Впливає і на нервову систему і працездатність всього населення", - зазначає Ольга Малишок, лікар-імунолог.
"Мені впливає, бо в мене вего-судинна дистонія. То мені трохи і голова крутиться ці дні. Є трохи такий здвиг", - скаржиться Марія, жителька Івано-Франківська.
У гірських районах саме зацвіли плодові дерева. Така погода може призвести до втрати врожаю.
"Це вже не дає можливість робити вильоту бджіл і воно не дасть можливість запилити дерева і врожайність буде значно менша, яку би очікували при хороших умовах", - зазначив Іван Андріїшин, директор департаменту аграрного розвитку Івано-Франківської ОДА.
"У минулому році не було врожаю яблук. А цього року хотілось щоб були. Але якщо сніг випав - приморозки будуть однозначно", - переконана Ганна Зваричевська, жителька села Гута.
На Буковині дощить майже добу. В гірських селах подекуди теж випав сніг. А по обіді зливи посилися - піднявся рівень води в річках Прут та Серет. У гірському Путильському районі затопило дорогу, рух нею тимчасово перекрили. А в Хотинському районі випав град. Садівники заспокоюють - зараз він не такий шкідливий, як, приміром, тоді, коли дерева починають плодоносити. Головне - щоб опади не затягнулися.
"Дуже велика вологість - за один день може випасти, протягом тижня - близько 25-40 мм опадів, що є першочерговим сигналом для розвитку основних хвороб. Найбільша хвороба - це парша", - говорить Олександр Тодосійчук, садівник.
Дощі зі снігом пройшли й у Закарпатті. Сніг випав у селах Рахівщини, на гірськолижних курортах Драгобрат, Плай і на Яблунецькому перевалі. На стовпчиках термометра - "мінус" 3 градуси.
"Така погода стала наслідком утвореного активного циклону в районі на півдні Румунії, котрий рухаючись на північ посилився. Варто очікувати вночі 8 травня заморозки, що може бути критичним для плодових культур, які перебувають у фазі цвітіння", - зазначила Людмила Кісельова, заступник начальника Закарпатського центру з гідрометеорології.
За словами синоптиків, найближчі три дні потепління чекати не варто. Рятувальники ж наполегливо рекомендують туристам не підніматися високо в гори.
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