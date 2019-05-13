На Кубі обмежили продаж продуктів харчування [ Редактировать ]
На Кубі обмежили продаж продуктів. Держава регулюватиме реалізацію ковбаси, курятини, яєць, гороху та рису. З'явилися обмеження і щодо засобів гігієни - мила, зубної пасти і мийних засобів.
До таких кроків міністерство торгівлі вдалося через дефіцит та фінансову кризу.
Раніше Сполучені Штати розширили санкції проти Куби через звинувачення в порушеннях прав людини і зв'язок із режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі.
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