"Овечий" фестиваль на Закарпатті. Незвичайний конкурс краси та частування справжньою бринзою. А ще гості фестивалю могли спробувати себе в ролі вівчарів. Довелося заганяти отару на пасовище.

Побувала на святі і наша знімальна група.

"На старт, увага, марш!", - овечі перегони на фестивалі бринзи на Хустщині організували вівчарі. Найспритніші - змагалися у три етапи. Переможицею стала овечка Муреша. На п'єдесталі з сіна гордо отримує золоту медаль.

"Це неймовірно, перше місце - "Макларен Дуля"!

Власник розповідає, Муреша найжвавіша в отарі, тому в її перемозі не сумнівався ні хвилини.

А поки одні отримують нагороди за спортивні досягнення - інші прикрашаються: "Ми ставимо бантик, зараз намалюємо губи і вона готова".

Причепурених красунь по черзі виводять на подіум. Журі - глядачі. "Міс-вівцю-2019" визначали за оплесками.

"На ній само менше було всяких бантиків величезних, і так далі. Вона, напевно, виграла своєю красою природньою", - говорить Валерій Янюк, гість фестивалю.

Ну, і який овечий фестиваль без бринзи?

"Це більш вистояний, є такий, менш солений, - а це більш солений, теж спробуйте. Ці всі свіжі сири, а ця - вона вже рік вистояна, в такій діжці", - вихваляє Марія Шепіт, продавчиня бринзи.

Для всіх відвідувачів вівчарі організували майстер клас з виготовлення бринзи. Для цього 50-літрові діжки наповнили свіжовидоєним овечим молоком. Почастували свіжим і гостей.

"Мммм, обалдєть! - Як смак? - Неперевершений!", - вражена Юлія Вайнова, гостя фестивалю з Донецької області.

А далі в бочки залили натуральний сичуг, або як кажуть закарпатські вівчарі - клягу. І через 40 хвилин почали приготування.

"Розколотили, воно вистоялось час, далі ми поперетинали, а тепер скручуємо, скрутили, і зараз руками, будемо витаскувати. Сир готовий, тепер несемо його щоб стікав", - показує Юрій Дувалко, вівчар.

Фестиваль бринзи у Горінчеві відбувся вперше. Вівчарі сподіваються зробити захід традиційним.