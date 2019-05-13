В Еквадорі прокинувся вулкан Ель-Ревентадор [ Редактировать ]
Вулкан Ель-Ревентадор прокинувся в Еквадорі. Гуркіт було чути протягом кількох попередніх тижнів, а напередодні вночі гора почала викидати лаву.
Дим з кратера піднявся в небо на півтора кілометра.
Ревентадор - найактивніший вулкан у країні. Розташований серед тропічних лісів Амазонії у популярному серед туристів регіоні. Тож влада закликала гостей країни триматися подалі від гори.
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