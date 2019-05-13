Дим з кратера піднявся в небо на півтора кілометри

Вулкан Ель-Ревентадор прокинувся в Еквадорі. Гуркіт було чути протягом кількох попередніх тижнів, а напередодні вночі гора почала викидати лаву.

Дим з кратера піднявся в небо на півтора кілометра.

Ревентадор - найактивніший вулкан у країні. Розташований серед тропічних лісів Амазонії у популярному серед туристів регіоні. Тож влада закликала гостей країни триматися подалі від гори.