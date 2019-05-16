Музикант Святослав Вакарчук іде на вибори [ Редактировать ]
Сьогодні з'явилися новини про ще одну політсилу. Музикант Святослав Вакарчук заявив про створення партії "Голос". І зазначив, що поведе свою команду на парламентські вибори восени.
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