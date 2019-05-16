США нададуть Україні $250 млн військової допомоги [ Редактировать ]
Американський конгрес постановив надати 250 мільйонів доларів допомоги українському війську. Ця сума передбачена в бюджеті Пентагону на 2020 рік, - про це йдеться на Facebook сторінці посольства України в Сполучених Штатах.
50 мільйонів спрямують на придбання летальної зброї. Решту грошей - на програми з підготовки українських вояків, військову техніку та спорядження, логістичне забезпечення, розвідувальну підтримку збройних сил.
Тепер Комітет із питань асигнувань, палата представників і Сенат мають затвердити законопроект. Відтак його передадуть на підпис президентові.
Загалом, від початку бойових дій на Донбасі, на зміцнення обороноздатності України США виділили 1 мільярд і 300 мільйонів доларів.
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