Україна виконала зобов'язаня у рамках Мінських домовленостей [ Редактировать ]
Україна виконала низку свої політичних зобов'язань у рамках Мінських домовленостей, натомість Росія - ні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан.
За його словами, з української сторони було ухвалено закон про особливий статус Донбасу, закон про амністію, не раз лунали заклики обміняти ув'язнених "всіх на всіх". Натомість керовані Росією війська і далі атакували українських солдатів.
по теме
"Закон Магнітського" : США запровадили нові санкції проти Росії
Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії за "законом Магнітського". До розширеного списку потрапили чеченський спецзагін швидкого реагування Терек і п'ятеро росіян
Український політв'язень у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів
Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це у Твітері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун
Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії
Суд у Гаазі анонсував слухання у справі України проти Росії. Відповідний документ оприлюднено на його сайті
Чим загрожує Україні видача російських паспортів на Донбасі?
Для чого Росії видавати паспорти в невизнаних республіках?
На головній площі Брюселя зібралися українці у вишиванках
День вишиванки напередодні відсвяткували українці за кордоном. На головній площі Брюсселя Град Пляс, увечері після роботи зібралися кілька десятків українців у національному вбранні