Україна виконала низку свої політичних зобов'язань у рамках Мінських домовленостей, натомість Росія - ні. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміан.

За його словами, з української сторони було ухвалено закон про особливий статус Донбасу, закон про амністію, не раз лунали заклики обміняти ув'язнених "всіх на всіх". Натомість керовані Росією війська і далі атакували українських солдатів.