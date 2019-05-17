В ефірі програми "Подробиці тижня" український політолог Володимир Фесенко розповів про ймовірні кадрові рішення.

Кажуть, що Зеленський вже в понеділок може підписати указ про розпуск Ради. Чи реально виконати цей указ, якщо депутати не захочуть "розпускатися"?

Я не впевнений, що це може відбутися саме в понеділок, але депутати деяких фракцій кажуть, що варіант розпуску Верховної Ради залишається акктуальним.

Коли можуть бути вибори? Влітку чи восени?

Думаю, що навіть у команді Зеленського розглядають обидва сценарії. Вони будуть діяти в залежності від того, як відреагує Верховна Рада на кадрові і законодовчі ініциативи діючого президента.

Як ви гадаєте, зможе Зеленський налагодити співпрацю з нинішніми депутатами?

Відповідь на це запитання ми отримаємо наприкінці травня. Це буде перший пленарний тиждень вже за нового президента України. Наприкінці травня будуть розглядатися і кадрові питання.