Варіант розпуску Верховної Ради залишається актуальним - політолог [ Редактировать ]
В ефірі програми "Подробиці тижня" український політолог Володимир Фесенко розповів про ймовірні кадрові рішення.
Кажуть, що Зеленський вже в понеділок може підписати указ про розпуск Ради. Чи реально виконати цей указ, якщо депутати не захочуть "розпускатися"?
Я не впевнений, що це може відбутися саме в понеділок, але депутати деяких фракцій кажуть, що варіант розпуску Верховної Ради залишається акктуальним.
Коли можуть бути вибори? Влітку чи восени?
Думаю, що навіть у команді Зеленського розглядають обидва сценарії. Вони будуть діяти в залежності від того, як відреагує Верховна Рада на кадрові і законодовчі ініциативи діючого президента.
Як ви гадаєте, зможе Зеленський налагодити співпрацю з нинішніми депутатами?
Відповідь на це запитання ми отримаємо наприкінці травня. Це буде перший пленарний тиждень вже за нового президента України. Наприкінці травня будуть розглядатися і кадрові питання.
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